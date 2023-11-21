Андрей Воробьев и Владимир Мединский торжественно открыли памятник Василию Татищеву в Подмосковье

«Сегодня очень приятное событие. Я хочу поблагодарить и историков, и архитекторов, каждого, кто нашел время, возможность прийти, приехать сюда. И, конечно, наших друзей из Екатеринбурга. Великий человек заложил великий город. <…> Владимир Ростиславович [Мединский], я хочу в вашем лице поблагодарить все военно-историческое общество. Вы человек, который двигает очень важные и добрые дела», — сказал губернатор.

Памятник создала скульптор Валерия Малышева, на нем Татищев запечатлен в период расцвета его творческой деятельности. Монумент на территории сквера старинной усадьбы Татищевых «Болдино» установило Российское военно-историческое общество. Рядом с ним появилась всепогодная уличная библиотека.

«Не так давно это был заброшенный уголок Московской области. Но благодаря сотрудничеству губернатора [Андрея Воробьева], министерства культуры РФ и военно-исторического общества начинается его восстановление. Это только первый этап. Я торжественно обещаю, что через два с половиной года здесь будет город-сад. Вы не узнаете это место», — сказал Мединский.

На церемонии открытия памятника присутствовала правнучка Василия Татищева Марианна Дмитриевна. Она выразила надежду, что работы по преображению данного места будут продолжены.

Отметим, что Татищев основал Екатеринбург, Пермь, Ставрополь-на-Волге (ныне — Тольятти). Последние годы жизни он провел в усадьбе «Болдино» под Солнечногорском.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что во Власихе открыли памятник Герою России, протоиерею Михаилу Васильеву.