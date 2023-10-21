Андрей Воробьев: каждый год в ТЛЦ «Белый Раст» идет увеличение товарооборота на 30 процентов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Ляонин Хао Пэном развитие терминально-логистического центра «Белый Раст», который располагается в Дмитровском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Московская область не имеет выхода к морю, но у нас есть, так называемые, «сухие порты». Один из них практически на 50% принадлежит вам – «Белый Раст». Каждый год там идет увеличение товарооборота на 30%. Важно, чтобы эта динамика сохранялась», - подчеркнул Андрей Воробьев.

На сегодняшний день «Белый Раст» является самым большим хабом китайской продукции в Подмосковье и крупнейшим железнодорожным комплексом России. В 2021 году был запущен 1-й пусковой комплекс, включая 3 грузовых железнодорожных фронта длиной 1 км каждый. Сейчас идет проектирование строительства объектов 2-й очереди, старт которой намечен на 2026 год. Это позволит увеличить пропускную способность ТЛЦ до 725 тыс. двадцатифутовых контейнеров в год (сейчас - 275 тыс).

«Подмосковье – один из экономических центров России, в регионе мощная промышленная база, большой потенциал в научно-технической, образовательной сферах. Очень успешно реализуется проект ТЛЦ «Белый Раст» - объем перевозок составляет около 300 тысяч стандартных контейнеров, и сейчас уже требуется увеличение пропускной способности терминала», - отметил Хао Пэн.

Фото: [ Дмитрий Белицкий ]

Он также отметил, что имеется потенциал для сотрудничества в таких отраслях, как информационные технологии, промышленный интернет, большие данные. Ляонин обладает развитой промышленностью, имеется много источников энергии и хорошие технологии по ее сохранению. Ведь провинция – лидер в Китае в части создания станков с цифровым управлением.

Клиентами ТЛЦ «Белый Раст» сейчас являются 2 производителя специальной техники (для них обеспечивается, в том числе, неконтейнерная доставка техники по ж/д), 6 производителей автомобилей (включая Haval в РФ), 9 логистических платформ и компаний из различных регионов Китая.