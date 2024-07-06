Андрей Воробьев: Мы рады, что Подмосковье стало частью выставки «Россия» и показало свои лучшие стороны

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион получил награду за участие в Международной выставке-форуме «Россия». Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Наш стенд привлек более 6 миллионов посетителей, которым мы показали 3D-путешествие по региону, интерактивную игру, информацию о Президентских проектах и организовали ярмарку подмосковных производителей», — сообщил глава региона.

Он отметил, что все желающие могли пройти викторину с призами на знание Московской области, а корреспонденты «360» брали у детей интервью. По словам губернатора, выставка «Россия» предоставила отличную возможность показать достижения регионов и объединить всю страну.