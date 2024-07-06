Андрей Воробьев: Мы рады, что Подмосковье стало частью выставки «Россия» и показало свои лучшие стороны
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион получил награду за участие в Международной выставке-форуме «Россия». Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Наш стенд привлек более 6 миллионов посетителей, которым мы показали 3D-путешествие по региону, интерактивную игру, информацию о Президентских проектах и организовали ярмарку подмосковных производителей», — сообщил глава региона.
Он отметил, что все желающие могли пройти викторину с призами на знание Московской области, а корреспонденты «360» брали у детей интервью. По словам губернатора, выставка «Россия» предоставила отличную возможность показать достижения регионов и объединить всю страну.
«Мы рады, что Московская область стала частью этого события и показала свои лучшие стороны. Спасибо всем, кто помогал нам!», — написал в заключении Андрей Воробьев.