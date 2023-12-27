Андрей Воробьев: на стенде Подмосковья на выставке «Россия» можно написать письмо Деду Морозу с помощью GigaChat
Фото: [Антон Чернов]
Посетители стенда Подмосковья на выставке «Россия» могут написать письмо Деду Морозу и создать новогоднюю открытку с помощью GigaChat. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.
«Любой желающий сможет создать уникальные праздничные открытки, а также написать письмо Деду Морозу. Я и сам сегодня пробовал, получилось очень здорово!» - рассказал он.
Воробьев напомнил, что в области реализуется 27 проектов с применением ИИ, в том числе со Сбером.
«Цифровизация делает жизнь людей комфортнее, а процесс управления регионом или страной эффективнее. Поэтому для Московской области она в числе ключевых приоритетов», - отметил глава региона.
Вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов отметил, что Подмосковье активно внедряет технологии ИИ. Они позволяют значительно повысить эффективность работы.
«Конечно, сегодняшний формат интеграции GigaChat в стенд региона на ВДНХ развлекательный и не позволяет в полной мере оценить возможности профессионального взаимодействия с AI. В тоже время это прекрасная возможность для широкой аудитории познакомиться с ИИ и получить собственный опыт общения с сервисом, а заодно — узнать о новогодних желаниях ребенка или оригинально поздравить родных», - добавил он.