Андрей Воробьев: на стенде Подмосковья на выставке «Россия» можно написать письмо Деду Морозу с помощью GigaChat

«Конечно, сегодняшний формат интеграции GigaChat в стенд региона на ВДНХ развлекательный и не позволяет в полной мере оценить возможности профессионального взаимодействия с AI. В тоже время это прекрасная возможность для широкой аудитории познакомиться с ИИ и получить собственный опыт общения с сервисом, а заодно — узнать о новогодних желаниях ребенка или оригинально поздравить родных», - добавил он.