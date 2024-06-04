Андрей Воробьев наградил сотрудников Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Королеве

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников головного предприятия Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Королеве с 82-й годовщиной со дня основания компании и вручил награды.

«Я здесь, прежде всего, чтобы поблагодарить коллектив, которым мы очень дорожим: это работники, технологи, ученые, молодые специалисты, которых в последнее время становится все больше. И, конечно, наши ветераны. Предприятие, на котором мы сегодня находимся, всегда считалось легендарным. Сейчас те угрозы, те вызовы, которые стоят перед нашей страной, без вашего участия мы бы точно не смогли решить», — подчеркнул губернатор.

Так, восемь человек удостоились орденов «За заслуги перед Московской областью» третьей степени, трем сотрудникам предприятия присвоено почетное звание «Заслуженный работник промышленности Московской области».

Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ]

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» является одной из крупнейших в стране среди предприятий оборонно-промышленного комплекса. В составе холдинга свыше полусотни предприятий, они работают в том числе в Реутове, Дубне, Лыткарино и Химках. На производстве в Королеве трудится более 3,4 тысячи человек.

Как отметил Герой России, гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, за последние годы предприятие серьезно укрепилось, это произошло благодаря сплоченному труду ветеранов и молодежи, которая пришла на работу в холдинг за последние двадцать лет.

«Многие уже стали зрелыми специалистами, которые помогают нам делать то оружие, которое сегодня крайне востребовано. То, что мы делаем, приближает мирное небо над всей нашей страной», — подчеркнул он.

Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ]

Сейчас головное предприятие корпорации активно участвует в подготовке рабочих и инженеров. Налажено сотрудничество с ведущими профильными вузами России, а также профессиональными колледжами и училищами Королева.