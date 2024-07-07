Андрей Воробьев: Обновленный лесопарк «Загорское море» открылся в Сергиевом Посаде

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в своих социальных сетях, что обновленный лесопарк «Загорское море» в подмосковном Сергиевом Посаде готов принимать жителей и гостей муниципалитета.

«Знаю, как жители любят это место, поэтому постарались сделать его максимально комфортным для отдыха. Площадь благоустройства составила 50 га», — уточнил глава региона.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день в Подмосковье открыты уже 26 лесопарков. До конца года приведут в порядок еще 11 — по два в Одинцовском и Подольске, по одному в Химках, Лыткарино, Красногорске, Наро-Фоминском, Чехове, Пушкинском и Клину.