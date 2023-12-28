Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком обеспечение безопасности в период праздников

«Вы знаете, что принята вся необходимая нормативная база, законы, которые предполагают другой, более высокий уровень газовой безопасности. У нас практически половина домов находится под газоснабжением. А это значит, что большое внимание необходимо уделить системе контроля, счетчикам, датчикам», - подчеркнул глава региона.

В Подмосковье к газу подключены сорок тысяч многоквартирных домов. Со следующего года за безопасность в этом вопросе будет отвечать «Мособлгаз».

В период праздников в регионе ожидают около пяти миллионов гостей. На данный момент почти все гостиницы и базы отдыха региона забронированы. После Нового года ожидается большое количество гостей на Рождество и Крещение. Поэтому вопрос обеспечения безопасности граждан очень важен.

Губернатор также поблагодарил правоохранителей за слаженную работу в этом году, в том числе в части сопровождения проблемы дольщиков.