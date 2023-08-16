Губернатор Подмосковья проверил ход капремонта медколледжа в Дмитровском округе

В сентябре, на три месяца раньше запланированного срока, в Дмитровском округе после проведения капитального ремонта откроется филиал областного медколледжа № 1. Сегодня губернатор Андрей Воробьев проверил ход проведения работ.

«[В медколледже] Было необходимо обновить фасад, кровлю и инженерные коммуникации, заменить окна, отремонтировать аудитории. Думаю, что через пару месяцев здесь будет все очень достойно, красиво. В колледже получают знания 392 студента, после ремонта планируем увеличить количество учебных аудиторий, это позволит принять на 200 ребят больше», — отметил глава Подмосковья.

По словам Воробьева, в регионе уделяют особое внимание привлечению врачей и среднего медицинского персонала. Так, например, в прошлом году удалось увеличить число медсестер и фельдшеров на 390 человек. Эту работу планируют продолжить.

Капремонт в медколледже не проводили с момента его постройки в 1966 году. Он является одним из 18 филиалов объединенного образовательного комплекса региона.

«Здесь полностью заменят мебель, оргтехнику и учебные фантомы, симуляторы, муляжи. Соответственно, студенты приедут в полностью обновленное учебное заведение. Уровень будет максимально высокий. Мы единственный субъект в России, где досрочно ввели новый федеральный стандарт, что позволит к 2024 году дать двойной выпуск сестер, а с 2025-го — фельдшеров. Очень надеемся кадровый дефицит максимально сократить», — сказал директор областного медицинского колледжа № 1 Саркис Бабаян.

Сейчас капремонт завершен на 55%. Строители выполняют внутренние электромонтажные, отделочные и другие работы.

Студентка 4 курса, обучающаяся по специальности Сестринское дело, Дарья Верещагина поделилась, что планирует стать кардиологом и возможно вернуться в Дмитров, чтобы работать там врачом.

«После капремонта в нашем колледже станет комфортнее учиться, будет удобнее отрабатывать практические навыки, потому что иногда не хватало кабинетов, а теперь места станет больше», — отметила она.

В этом году из 84 выпускников учебного заведения 67 трудоустроились в медучреждения Подмосковья. Напомним, что в регионе действуют меры поддержки медицинских сотрудников. Ознакомиться с ними можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.