Губернатор Подмосковья: логистический кластер появится в Солнечногорске

Логистический кластер появится в Солнечногорске. Соглашение о его создании подписали в рамках ПМЭФ губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и учредитель ГК «Мультиколд» Малхаз Аллазов.

«Инвестор намерен построить в Солнечногорске не просто терминально-логистический комплекс, а целый кластер со своими складами, инфраструктурой, таможней, железнодорожной веткой», - сообщил глава региона.

Он отметил, что реализация масштабного проекта позволит создать в области около тысячи рабочих мест. Из кластера продукция будет направляться в Подмосковье, а также в зарубежные страны.

В состав кластера войдут производственно-складские комплексы, где одновременно смогут находиться десять тысяч железнодорожных контейнеров. Совокупный объем хранения будет составлять 170 тысяч паллетомест. Помимо этого, возведут таможенный терминал для развития экспортных и импортных поставок по железной дороге.

Кластер появится недалеко от деревни Радумля. Построить его планируется в три этапа в течение примерно трех лет. Общий объем инвестиций составит 5,7 миллиарда рублей. Кроме того два миллиарда направят на вынос газовых сетей и расширение инфраструктуры станции «Поварово-2». По словам Аллазова, старт строительных работ запланирован на следующий год. На объекте будет использоваться отечественное оборудование.

«Городской округ Солнечногорск не случайно выбран площадкой для размещения кластера. Сегодня наша ГК реализовала и эксплуатирует здесь два оптово-распределительных складских комплекса – общий объем хранения, обработки и перевалки составляет более 1,8 миллиона тонн в год», - добавил он.

Ранее сообщалось, что губернатор обсудил с президентом Агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором Линником разработку системы геномной селекции молочного крупного рогатого скота в области.