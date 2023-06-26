Андрей Воробьев отметил важность информирования жителей о новом стандарте обслуживания газового оборудования

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность информирования жителей о переходе на новый стандарт технического обслуживания газового оборудования. Он напомнил, что регион переходит на новую схему с января следующего года. Эту работу будет вести только «Мособлгаз».

«Важно, чтобы для жителей это решение не было сюрпризом, поэтому все оставшееся время нужно заботливо и терпеливо разъяснять, что вводится прозрачный и четкий стандарт обслуживания», - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что важно объяснить жителям, какой набор услуг входит в техобслуживание, как часто проводятся проверки, как выглядит сотрудник компании, куда можно обратиться с вопросом или обращением.

По словам главы областного Минэнерго Александра Самарина, в области создан список субподрядных организаций, которые будут работать у «Мособлгаза» в переходный период. В перечне 12 компаний. В конце года на сайте «Мособлгаза» появится график техобслуживания. За 20 дней до начала работ жителей проинформируют от этом.