Андрей Воробьев отметил важность модернизации и трансформации электроснабжения

«Энергопотребление в Подмосковье заметно растет, оно бьет все рекорды. В этой связи вместе с Москвой и федеральным Министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и модернизации распределяющих сетей. Большую работу у нас ведут «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион», - сказал губернатор.

По словам вице-губернатора Подмосковья — главы Минэнерго региона Евгения Хромушина, одна из ключевых проблем в последние годы в области — аварийная перегрузка линий электропередачи 35 кВ и 110 кВ. Также отмечается малая пропускная способность головных участков фидеров — она ограничена нормативами, принятыми еще в советские годы.

«Отмечу, что сегодня проблема в этой части снята — теперь «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» все проектирование осуществляют без коэффициента одновременного подключения потребителей, а исходя из объективной ситуации», - рассказал Хромушин.

В Подмосковье насчитывается полтысячи подстанций напряжением от 35 кВ, порядка 48 тысяч трансформаторных подстанций, более 150 тысяч километров линий электропередачи. В этом году в регионе заменили более восьми тысяч опор и около 800 километров проводов, отремонтировали более 1,7 тысячи трансформаторных подстанций, расчистили около четырех тысяч гектаров просек. Ремонтная и инвестиционная программы «Россетей Московский регион» и «Мособлэнерго» были значительно расширены. В рамках их реализации особое внимание будет уделено Климовску. Всего там насчитывается 81 объект. По инвестпрограмме в этому году проведут работы на 29 из них. В рамках программы капремонта — более 50 объектов.

В рамках подготовки объектов теплоснабжения к зиме в этом году в Подмосковье планируют отремонтировать 181 километр сетей, 38 котельных и три ЦТП. В рамках долгосрочной программы в период с 2024-го по 2029-й годы проведут 545 мероприятий.