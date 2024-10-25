Андрей Воробьев: пять государственных индустриальных парков построят в Подмосковье

Пять государственных индустриальных парков в формате «Все включено» заработает в Подмосковье к концу 2026 года. Первый из них — «Ленинский» — откроется уже в следующем году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Понимаем, насколько важно сейчас идти плечом к плечу с бизнесом, поддерживать его. Мы видим очень заметные результаты и отдачу от каждого из наших 70 индустриальных парков. Все они загружены на 88,7%. Это говорит о высоком спросе, что там есть все, чтобы приступить к реализации своего бизнес-замысла, бизнес-идеи», - отметил губернатор.

Камень в основание парка «Ленинский» заложили сегодня. Вместе с губернатором в церемонии приняли участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.

«Московская область у нас — лидер развития промышленной инфраструктуры: 70 индустриальных парков уже действуют на территории области, более 1,5 тысячи предприятий — резиденты индустриальных парков», - отметил Алиханов.

Парк планируется окупить за пять-семь лет. В нем будет создано более пяти тысяч рабочих мест. В парке создадут готовую инфраструктуру для предпринимателей, производственные боксы для компаний «под ключ», готовые помещения «Лайт Индастриал», социальную инфраструктуру и профильный колледж, где будут обучать ИТ-профессиям.

«Все обучение направлено на компьютеры, программирование, администрирование в ИТ. Мы изучаем в том числе международный опыт, в частности Китая, чтобы сделать современный, инновационный ИТ-колледж», - рассказал Воробьев.

ГК «Росатом» планирует в 2027 году реализовать на территории парка инвестпроект по производству электронно-компонентной базы за 22 миллиарда рублей. Запуск производства создаст две сотни рабочих мест.

«Мы выпускаем продукцию для наших ключевых критических отраслей, чтобы они были устойчивыми к внешним вызовам. Сегодня здесь закладывается фундамент не просто и не только государственного индустриального парка, здесь закладывается фундамент, в том числе нашей информационной безопасности, без которой невозможно себе представить развитие всей российской экономики», - подчеркнул Лихачев.

Остальные четыре парка построят в Дмитрове, Раменском, Жуковском и Одинцово. Свое производство смогут разместить полсотни резидентов, которые создадут более 35 тысяч рабочих мест. Ожидаемый объем инвестиций составит не менее 224 миллиардов рублей.