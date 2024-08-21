Андрей Воробьев поблагодарил Владимира Путина за поддержку в открытии детского медицинского центра

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку проекта по открытию Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске.

«Мы давно мечтали создать в Подмосковье большой многопрофильный центр для детей. Хотели, чтобы в одном месте были все самые главные направления детской медицинской помощи: от ЛОРа и эндокринолога до хирурга и окулиста», - отметил Воробьев.

По его словам, в Подмосковье работают крупные медучреждения и высокопрофессиональные врачи, однако практически у каждого узкая специализация. При этом в области проживают более 1,7 миллиона детей, а детские врачи получают около 20 миллионов обращений в год.

«Поэтому нам было важно открыть большую клинику со всеми направлениями и привлечь новых сильных специалистов», - сказал губернатор.

Он рассказал, что в новом учреждении 28 профилей. До конца текущего года планируется принять 19,2 тысячи детей, а в стационаре окажут помощь более чем пяти тысячам маленьких пациентов.