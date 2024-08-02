Андрей Воробьев: поддержке фермеров в Подмосковье уделяется особое внимание

«Сырный фестиваль», который проходит в Истре, объединил сельхозпроизводителей из полусотни регионов страны и ближнего зарубежья. Мероприятие посетили глава Минсельхоза РФ Оксана Лут и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона отметил, что в области поддержке сельхозпроизводителей уделяется особое внимание.

«С 2014 года фермеры нарастили производство в шесть раз: с пятисот тонн до трех тысяч тонн сыра в год. Сегодня каждый пятый килограмм в стране — из Московской области. Мы с 2021 года удерживаем первое место в России», - рассказал он.

В рамках встречи с аграриями он обсудил действие единого сельхозналога. По итогам 2023 года в регионе им воспользовались триста хозяйств, в том числе сто восемьдесят фермеров. За пять лет действия льготы выросло количество фермерских хозяйств и валовое производство. Ставка будет активна до конца 2026 года.

Также поговорили о законе о сбыте фермерской продукции. С принятием соответствующих поправок начал действовать «агроагрегатор», или специальный помощник для сбыта товаров. Помимо этого, поговорили о понятии «фермерская продукция», которое теперь регулируется законодательством. Таким образом, крупные поставщики больше не смогут называть фермерской продукцию, которая ей не является. Лут, в свою очередь, отметила активное развитие фермерских хозяйств в стране.