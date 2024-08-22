Андрей Воробьев: Подмосковье с каждым годом улучшает показатели в сфере образования
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл традиционное пленарное заседание съезда учителей региона. Он поприветствовал педагогов и поблагодарил их за работу.
«Мы сегодня здесь, чтобы поблагодарить вас, каждого, каждую, директора, учителя, воспитателя. Традиционно образование — вещь, у которой нет смысла подчеркивать важность. Есть смысл подчеркивать, что каждый год нашему коллективу удается улучшать показатели образования. Это значит, что ребенок, большее количество детей, получают больше возможностей, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», - сказал глава региона.
Он отметил, что для достижения высоких результатов важны командная работа и готовность постоянно учиться новому и современному, так как мир быстро меняется, а технологии развиваются с огромной скоростью.
«Наши дети играют в игры, в которые мы не играли, но приятно, когда учитель и воспитатель знают, в какие, в том числе компьютерные, игры играют наши дети. Это не значит, что мы должны сойти с ума и торчать в гаджетах. Я говорю не про это. Я говорю про важность, когда мы знаем наших детей, а дети понимают, чему и почему мы их учим», - заключил губернатор.