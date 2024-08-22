Андрей Воробьев: Подмосковье с каждым годом улучшает показатели в сфере образования

«Наши дети играют в игры, в которые мы не играли, но приятно, когда учитель и воспитатель знают, в какие, в том числе компьютерные, игры играют наши дети. Это не значит, что мы должны сойти с ума и торчать в гаджетах. Я говорю не про это. Я говорю про важность, когда мы знаем наших детей, а дети понимают, чему и почему мы их учим», - заключил губернатор.