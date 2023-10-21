Андрей Воробьев посетил в Шэньяне выставку «Глобальная конференция по промышленному интернету»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с вице-губернатором правительства провинции Ляонин Цзинь Говэйем приехали на выставку высоких технологий «Глобальной конференции по промышленному интернету». Об этом он сообщил в своих социальных сетях .

«Многие производственные процессы могут стать проще, если в работу интегрируется искусственный интеллект. Это позволяет экономить время и человеческий ресурс. Поэтому важно успевать за технологиями. Например, мы в Подмосковье внедряем цифру, ИИ, чтобы отслеживать работу различных отраслевых систем — от общественного транспорта до уборки дорог», — отметил Воробьев.

Отмечается, что большое внимание на выставке было уделено робототехнике и информационной безопасности, которая также играет важную роль в современном мире. Губернатор Воробьев отметил, что полученные полезные знания постараются перенять для того, чтобы внедрить их в дальнейшем в работу в регионе.