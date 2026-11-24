Попытка завести автомобиль с разряженным аккумулятором в мороз может закончиться не только неудачей, но и проблемами с электроникой машины, пришедшей на помощь. А если неправильно подобрать автомобиль-донор или воспользоваться слишком тонкими проводами, есть риск оставить без заряда сразу две батареи. Какие ошибки водители чаще всего совершают при «прикуривании», интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автомобильный эксперт Петр Баканов.

«Многие пытаются завести машину с севшим аккумулятором, не заглушив автомобиль-донор. В этот момент, когда стартер раскручивается, происходит большая нагрузка, резкая просадка напряжения. Из-за этого может сбоить электроника автомобиля-донора», — предупредил Баканов.

Поэтому специалист советует перед непосредственной попыткой запуска заглушить двигатель машины, предоставляющей питание. Другая опасность — попытка завести крупный автомобиль от слишком маленького. Например, если владелец малолитражки решит помочь водителю тяжелого дизельного внедорожника, аккумулятор донора может не справиться с нагрузкой.

«Когда условный Daewoo Matiz приезжает, чтобы прикурить внедорожник с дизельным двигателем и мертвым аккумулятором, такое прикуривание может закончиться тем, что замерзший мотор просто вытянет все соки из маленькой батареи. И в итоге вы останетесь с двумя машинами, которые не заведутся», — объяснил автоэксперт.

Не меньшее значение имеют пусковые провода. Баканов рекомендует использовать качественные медные кабели достаточного сечения. Для небольших бензиновых двигателей объемом до 1,5 литра он назвал ориентиром 16 мм², для моторов объемом до 2,5 литра — 25 мм², а для крупных внедорожников и мощных дизелей — 35 мм² и более. При выборе также необходимо учитывать допустимый пусковой ток и требования производителя автомобиля.

«Если провода слишком тонкие, они просто могут перегреваться от больших нагрузок. Чем тоньше кабель, тем больше сопротивление, потери и риск перегрева», — подчеркнул специалист.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Юлия Рыжакова/Сгенерировано нейросетью ]

При этом даже хорошие провода не помогут, если водитель перепутает полярность при подключении. Чтобы избежать искрения возле разряженной батареи, отрицательный зажим обычно подключают к предусмотренной производителем точке массы автомобиля, а не непосредственно к минусовой клемме аккумулятора. Особенно важно соблюдать эту схему из-за возможного выделения взрывоопасного водорода.

Баканов также советует не пытаться любой ценой запустить замерзший двигатель. По его словам, иногда разумнее сначала дать разряженному аккумулятору немного подзарядиться от донора, а уже затем пробовать запуск.

«Если с первого раза не получается завести, не надо долго крутить стартер. Пять секунд попробовали, посмотрели — не завелась, значит, не нужно продолжать бесконечно высаживать аккумулятор», — пояснил эксперт.

Если батарея сильно разряжена, а двигатель упорно отказывается запускаться, многократные попытки могут окончательно лишить машины возможности завестись. В такой ситуации лучше проверить состояние аккумулятора и причину неисправности. Если же батарея физически замерзла, пытаться «прикуривать» ее опасно — потребуется профессиональная помощь.