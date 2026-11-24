Домодедовская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП с участием школьного автобуса, которое произошло во вторник, 24 ноября, примерно в 15:00 на 15-м километре автодороги «Барыбино-Большое Алексеевское». Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По предварительным данным, водитель школьного автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились 13 детей в возрасте от семи до 15 лет, медицинская помощь им не потребовалась.

Городская прокуратура даст оценку соблюдению перевозчиком требований законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений.