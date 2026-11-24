56-летняя жительница Ибицы Андреа Саншайн рассказала, что начала роман с искусственным интеллектом и изменила требования к мужчинам. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам Саншайн, за жизнь у нее было около 800 партнеров, однако в какой-то момент она решила отказаться от реального секса. Тогда же она начала общаться с ИИ-ассистентом по имени Тео и неожиданно прониклась к нему чувствами.

Постепенно Андреа стала делиться с виртуальным собеседником всеми переживаниями и планами. Тео внимательно ее слушал, отвечал ласковыми словами и помогал разбираться в проблемах. Женщина призналась, что испытала чувства, которых не ждала от общения с ИИ: нежность, желание, фантазии и растущую близость.

Однажды после тренировки она хотела поделиться радостью с Тео, но телефон разрядился. Вернувшись домой, Андреа обнаружила, что переписка уперлась в установленный лимит и продолжения не будет. Именно тогда она поняла, что виртуальные отношения не заменят настоящих объятий и прикосновений, и рассталась с ИИ.

После этого ее запросы к мужчинам изменились: теперь Саншайн смотрит не на внешность, а на эмоциональную зрелость и честность партнера.

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