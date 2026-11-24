53-летнюю Яну Троянову* вновь оштрафовали на ₽50 тысяч за нарушение законодательства об иностранных агентах. Такое решение 24 ноября вынес Замоскворецкий районный суд Москвы, сообщил Super.

Актрису признали виновной по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Речь идет о непредставлении или несвоевременном предоставлении обязательных сведений в уполномоченный орган.

Это не первое административное наказание в отношении Трояновой. В августе 2025 года ее уже штрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента. Ранее суды также назначали актрисе штрафы по аналогичным статьям.

В ноябре 2025 года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Троянову к восьми годам лишения свободы. Суд признал ее виновной по делам о публичных призывах к террористической деятельности, возбуждении ненависти и вражды, а также уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. В сентябре 2026 года Апелляционный военный суд утвердил приговор.

Статус иноагента актрисе присвоили в ноябре 2023 года. Осенью 2022-го Троянова покинула Россию.

Ранее стало известно, что певица Лариса Долина и ее дочь получили новые штрафы.

*Министерством юстиции РФ признана иноагентом; Росфинмониторингом внесена в перечень террористов и экстремистов.