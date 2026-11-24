В театре «Мастерская 12» Никиты Михалкова 23 ноября состоялся закрытый показ спектакля «Васса». Постановка создана по первой редакции пьесы Максима Горького. Идея обратиться к раннему варианту произведения принадлежит Никите Михалкову, а воплотила ее на сцене его младшая дочь Надежда, передает KP.RU.

На мероприятии собрались не только поклонники театра, но и близкие режиссера. Среди зрителей заметили мужа 40-летней Надежды Михалковой — губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 47-летнего Руслана Кухарука. На показ также пришли дети пары.

В самой постановке задействованы сразу несколько представителей актерской династии. Одну из главных ролей исполнила 52-летняя Анна Михалкова, а для ее 26-летнего племянника Андрея Бакова участие в спектакле стало первым театральным опытом.

Роль Вассы досталась 65-летней Ирине Розановой, а ее брата Прохора сыграл 63-летний Михаил Ефремов. Также на сцену вышли 43-летняя Дарья Белоусова и 35-летний Николай Ефремов.

После завершения спектакля зал встретил артистов продолжительными аплодисментами. Надежду Михалкову поздравляли цветами, а актеры пригласили режиссера в центр сцены. Розанова также вывела ее на поклон, чтобы публика могла поблагодарить постановщицу.

Ранее сообщалось, что спектакль с Сергеем Безруковым вызвал бурную реакцию у зрителей.