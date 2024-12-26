Андрей Воробьев поздравил с Новым годом детей бойцов СВО, приехавших на Губернаторскую елку

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с наступающим Новым годом детей участников СВО, которые приехали на Губернаторскую елку. Представление «Рождество в Музыколандии» будет проходить на протяжении трех дней в зале «Live Арена» в Одинцово. В общей сложности его посетят порядка 24 тысяч детей со всего региона.

«Мы хотим подарить вам сказку, добро и, конечно, подарки. С пустыми руками точно не отпустим. Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы», - обратился губернатор к гостям праздника.

Главная героиня постановки — девочка Настя, которая попала в волшебную страну Музыколандию. В шоу участвуют солисты Большого и Мариинского театров, участники Большого детского хора имени В. С. Попова, рекордсмены Книги Рекордов России.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Перед началом представления губернатор Подмосковья пообщался с родными военнослужащих и участников СВО, а также воспитанницами пансиона при Покровском Хотькове ставропигиальном женском монастыре.