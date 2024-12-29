Андрей Воробьев поздравил с Новым годом воспитанниц Православного детского приюта милосердия

«Приехал с подарками, потому что вы хорошо учитесь, очень творческие, играете на музыкальных инструментах, поете, танцуете. Дарим вам фигурные коньки, чтобы вы занимались еще и спортом. И также мы приглашаем на ёлку в Московский Губернский театр», - обратился губернатор к воспитанницам.

В приюте проживают 47 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Большинство из них — из малообеспеченных или неблагополучных семей. В числе воспитанниц есть и девочки из Подмосковья.

Настоятельница монастыря матушка Феофания выразила благодарность за внимание и поздравила губернатора.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

«Пусть Ангел хранит вас на долгие годы в добром здравии и всегда оберегает от всех невзгод», - сказала она.

Приют был открыт 20 лет назад по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В стенах монастыря воспитанницы изучают школьные предметы, получают дополнительное образование, учатся шить, вязать, вышивать, готовить. Некоторые занимаются музыкой, посещая музыкальную школу. Несколько своих танцевально-музыкальных номеров девочки с радостью показали губернатору.