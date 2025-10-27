Андрей Воробьев поздравил школьника из Балашихи с победой на чемпионате Азии по быстрым шахматам

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях поздравил школьника из Балашихи Михаила Маркова с победой на чемпионате Азии по быстрым шахматам.

Глава региона рассказал, что соревнования прошли в Улан-Баторе. За победу в них боролись 674 юных спортсмена из 16 стран. В результате представитель Подмосковья стал чемпионом среди школьников до 7 лет.

«На счету Михаила семь очков по рапиду из семи возможных. Всего в копилке российской сборной — шесть медалей, включая два золота», - отметил губернатор.

По словам Воробьева, школьник тренируется в шахматном клубе «Рассвет» в Железнодорожном и является чемпионом России 2025 года среди школьников, серебряным призером детского Кубка мира по классическим шахматам и Кубка Сергея Карякина.

«Так держать, Миша! Гордимся тобой и желаем новых побед!» - заключил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев встретился с участниками областного отделения «Движения Первых».