Андрей Воробьев поздравил школьников и учителей центра «Полет» с Днем знаний

Учреждение открылось на год раньше запланированного срока. Здание, которое расположено на берегу Москвы-реки в Красногорске, имеет в составе детсад на двести малышей. Старт строительству дали в 2022-м году.

Андрей Воробьев поздравил с началом нового учебного года директора центра Светлану Дудкину, весь педагогический состав, родителей и детей.

«Спасибо строителям, мы возвели одну из самых больших школ по президентскому проекту здесь, в Красногорске. Я хочу поблагодарить родителей, потому что они поддерживали, подсказывали, переживали. И в итоге мы видим, что сегодня этот большой образовательный комплекс готов. Хочу пожелать каждой семье, каждому ребенку, который будет учиться в этой школе — чтобы самые смелые мечты вы реализовали», — подчеркнул губернатор.

Родители учащихся, в свою очередь, поблагодарили губернатора и всех, кто принимал участие в создании образовательного центра «Полет».

Фото: [ Евгений Пронин ] Фото: [ Евгений Пронин ] Фото: [ Евгений Пронин ]

В микрорайоне Павшинская пойма проживает шесть тысяч школьников. Открытие «Полета» заметно снизит нагрузку сразу на три образовательных учреждения — школы под номерами 14, 16 и 19. В этом году в «Полете» набрали одиннадцать первых классов. Всего свой новый учебный год в учреждении начинают свыше 2,2 тысячи детей, двести из них — дошкольного возраста.

Андрей Воробьев также поприсутствовал на уроке в 1 «Б». Он угостил первоклассников мороженым и пожелал им удачи в учебе.

Фото: [ Евгений Пронин ]

Центр «Полет» является общеобразовательным учреждением с математическим уклоном. Там уже набрали девять математических классов, в которых будут учиться 275 человек. Всего в центре шестнадцать профильных классов, в том числе с углубленным изучением английского языка, технологический и социально-экономический.

В «Полете» сформировали сильную команду педагогов из разных регионов страны — это более ста учителей, десять специалистов и девять воспитателей.

Общая площадь основного четырехэтажного здания «Полета» составляет 26,5 тысячи квадратных метров. Здесь располагаются лаборантские, музыкальные залы, швейная мастерская, библиотека, столярные, кулинарный класс, спортзалы, а на территории размещены площадки для баскетбола, мини-футбола, волейбола, игровые модули, стенки для рисования, беговые дорожки.