Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Глава Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем народного единства, а также пригласил посетить стенд Подмосковья, установленный на ВДНХ в рамках выставки «Россия». Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Сегодня — в День народного единства — на ВДНХ открылась выставка „Россия“! Мы очень хотели передать на нашем стенде весь колорит Московской области. Сделали его интерактивным: 3D-путешествия по значимым местам региона, паблик-токи с людьми культуры, спорта, бизнеса, а главное — игровая зона», — рассказал Воробьев.
Игра представляет собой интерактивный пульт, с помощью которого на экране можно управлять Московской областью. Это игра-стратегия, симулятор города, где, как и в жизни, случаются самые разные ситуации, которые решают с помощью «Добродела».
«Вся выставка „Россия“ показывает, какая у нас большая и единая страна. У нас живут люди разной национальности, разной веры, и сила в том, чтобы оставаться сплоченными и вместе двигаться вперед — для процветания и развития страны и каждого ее гражданина», — подчеркнул губернатор.