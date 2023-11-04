Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства

«Вся выставка „Россия“ показывает, какая у нас большая и единая страна. У нас живут люди разной национальности, разной веры, и сила в том, чтобы оставаться сплоченными и вместе двигаться вперед — для процветания и развития страны и каждого ее гражданина», — подчеркнул губернатор.