Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем семьи, любви и верности. Он отметил, что в 2024-м праздник имеет особое значение, так как этот год объявлен Годом семьи.

«Праздник, который напоминает нам о том, как важно беречь, любить и уважать друг друга», - сказал глава региона.

Он рассказал, что в области в выходные дни прошло множество праздничных мероприятий, в том числе показы кино, мастер-классы, концерты. В парках жителям раздавали ромашки, являющиеся главным символом праздника.

«В Московской области ежегодно заключается более 55 тысяч браков, а всего у нас порядка 1,2 миллиона семей, в которых воспитывается 1,7 миллиона детей. Мы стараемся заботиться о каждой семье», - сообщил губернатор.

Он напомнил об основных мерах поддержки семей. Это комплексная услуга для семей с новорожденным, в рамках которой в роддоме можно оформить сразу все необходимые документы. Также это выплата родителям или набор «Я родился в Подмосковье».

Кроме того, в регионе оказывают поддержку многодетным семьям — это выплата на школьную форму, компенсация ЖКУ, соцкарта, питание в школе. Помимо этого, семьи с низким доходом могут бесплатно получить путевку в детский лагерь. Многодетным семьям компенсируют часть стоимости.