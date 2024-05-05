Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Пасхой

Губернатор Воробьев
Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Пасхой.

«Светлого Христова Воскресения! Этот день — торжество жизни над смертью, добра над злом. Вопреки любым невзгодам и испытаниям, мы знаем, что добро всегда побеждает», — написал Андрей Воробьев в своих соцсетях.

Губернатор пожелал жителям региона любви, радости и мира.

Накануне Андрей Воробьев навестил воспитанников семейного центра «Дмитровский». Дети рассказали губернатору Московской области о своих достижениях.

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