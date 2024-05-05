Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Пасхой
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Пасхой.
«Светлого Христова Воскресения! Этот день — торжество жизни над смертью, добра над злом. Вопреки любым невзгодам и испытаниям, мы знаем, что добро всегда побеждает», — написал Андрей Воробьев в своих соцсетях.
Губернатор пожелал жителям региона любви, радости и мира.
Накануне Андрей Воробьев навестил воспитанников семейного центра «Дмитровский». Дети рассказали губернатору Московской области о своих достижениях.