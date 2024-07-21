Андрей Воробьев пригласил жителей Подмосковья на второй день фестиваля «Достоевский» в Зарайске

«Сегодня — продолжение. В программе: премьера на главной сцене «Иов в космосе», звуковая инсталляция у водонапорной башни «Симфония шумов Достоевского», уличный спектакль «Лукоморье», концерт «Достоевский Jazz», а также интерактивный спектакль «Месяцы» и многое другое», — подчеркнул глава региона.