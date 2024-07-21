Андрей Воробьев пригласил жителей Подмосковья на второй день фестиваля «Достоевский» в Зарайске
Фото: [Соцсети губернатора МО Андрея Воробьева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что вчера на главной сцене фестиваля «Достоевский» в Зарайске показали гала-премьеру фестиваля — спектакль-концерт «Бедные люди» с участием Евгения Миронова и Юлии Хлыниной.
«Сегодня — продолжение. В программе: премьера на главной сцене «Иов в космосе», звуковая инсталляция у водонапорной башни «Симфония шумов Достоевского», уличный спектакль «Лукоморье», концерт «Достоевский Jazz», а также интерактивный спектакль «Месяцы» и многое другое», — подчеркнул глава региона.
Подробная афиша фестиваля расположена здесь.