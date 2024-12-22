Андрей Воробьев принял участие в открытии участка ЦКАД в обход деревни Малые Вяземы

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в открытии Обхода деревни Малые Вяземы — участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), который значительно сокращает время водителям в дороге.

В режиме онлайн участок ЦКАД открыл президент России Владимир Путин, который отметил слаженное взаимодействие Правительства РФ и региональных властей при строительстве дороги.

Фото: [ пресс-служба президента РФ ]

В торжественной церемонии открытия также участвовали заместитель Правительства РФ Марат Хуснуллин и председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, которые приехали в Одинцовский городской округ.

Строительство данного объекта началось летом 2022 года при поддержке Владимира Путина. Открытие Обхода деревни Малые Вяземы имеет большое значение для улучшения транспортной ситуации в регионе.

«И сегодня, с открытием этого объекта, ты проезжаешь дистанцию, на которую тратил до 2 часов в одну сторону, всего за 5 минут. Это очень важно, потому что здесь проживает порядка 250 тыс. человек, а в летнее время — еще больше», — подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Новый четырехполосный участок протяженностью 4,1 км избавит от пробок на «узком» месте ЦКАД, увеличив его пропускную способность. Это, в свою очередь, значительно улучшит логистику для местных жителей и промышленных предприятий.

Фото: [ Александра Степанова ]

Технические характеристики

Движение по новому обходу будет организовано полностью без светофоров, что существенно ускорит перемещение автотранспорта. Проект включает в себя три транспортные развязки и пять искусственных сооружений, что положительно скажется на общей инфраструктуре региона.

Экономический эффект

Ожидается, что открытие нового участка снизит время в пути для автомобилистов и улучшит транспортную ситуацию в целом, что приведет к экономии времени и ресурсов.

Планы на будущее

В рамках дальнейшего развития транспортной инфраструктуры в Подмосковье в 2026 году запланировано строительство трех новых развязок на ЦКАД, а в 2027 году — съездов в Электросталь, Пушкино и Подольск.

Другие дорожные объекты

В 2024 году в Подмосковье также было открыто 17 новых дорожных объектов, среди которых обходы поселков Октябрьский, Ульянино и Непецино, I этап Каширского шоссе и Мытищинская хорда, а также III этап Северного обхода Лобни и путепровод через железную дорогу в Быково.

Фото: [ пресс-служба губернатора Подмосковья ]

Планы на 2024 год

В следующем году власти региона намерены продолжить работу по строительству и реконструкции 40 важных дорожных объектов, включая новые путепроводы в Люберцах, Мытищах и Лыткарино. Это еще один шаг к созданию современного и эффективного транспортного полотна в Подмосковье.