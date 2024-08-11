Андрей Воробьев: Продолжаем эвакуировать детей из Курской области

Губернатор Московской области в своих социальных сетях написал, что сейчас из Курской области в Подмосковье едут еще более трехсот человек.

«Из Дома ребенка Курска везем 63 малыша до 4-х лет. Их разместим в семейном центре „Преображение“ в Егорьевске. Еще 21 ребенка с паллиативным статусом доставим в Подольскую детскую больницу», — отметил глава региона.

Примечательно, что этих детей сопровождают фельдшеры, сотрудники Минсоцразвития и Госавтоинспекции региона.

А еще пять автобусов едут в подольский лагерь «Мечта» и пансионат «Сосновый бор» в Ступино. Всего 196 мам с детьми. Для всех организовали горячее питание, медицинское обслуживание и психологическую помощь.