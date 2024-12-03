Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капремонта в хирургическом корпусе Одинцовской больницы. Также работы ведутся в стационаре в Перхушково и в новом КДЦ в Ромашково. Открыть объекты планируется в следующем году.

«Мы сегодня в Одинцово, где ведем очень большую работу по здраву, в том числе в части капитального ремонта — это не только центральный стационар в самом городе, но еще и в селе Перхушково. Наша задача — привести их к совершенно другому стандарту, чтобы в каждой палате были все необходимые удобства», - подчеркнул Воробьев.

Сейчас степень готовности хирургического корпуса составляет 80%. На объекте ведутся отделочные и пусконаладочные работы. Ремонт идет с опережением графика.

Корпус рассчитан на 174 койки. В нем обустроят приемное и реанимационное отделения, а также отделения сердечно-сосудистой хирургии, урологии, нейрохирургии, гинекологии, многопрофильное отделение и операционные. Помимо этого, закупят аппарат МРТ. Пациентов будут распределять по цветовой системе в зависимости от их состояния. Штат укомплектован врачами на 87%, средним медперсоналом — на 91%. Всего нужно трудоустроить 165 медработников.

Фото: [ Екатерина Агеева ]

В Перхушково на базе стационара в следующем году откроется современный Региональный сосудистый центр на 163 койки. Штат укомплектован врачами на 85%, средним медперсоналом — на 82%. Объект готов на 37%.

Новый консультативно-диагностический центр в Ромашково площадью 8,8 тысячи квадратных метров рассчитан на 350 посещений в смену. Первых пациентов там примут уже летом. В центре разместятся терапевтическое и педиатрическое отделения, клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар, кабинеты узких специалистов, отделения восстановительного лечения. Для учреждения закупят три тысячи единиц оборудования. Здесь будут работать 164 врача и 98 человек среднего медперсонала. Объект готов более чем на 60%.

В 2025 году в Одинцово заработает ФАП в Дубках, в 2026-м — смешанная поликлиника на 500 посещений со станцией скорой помощи в микрорайоне Трехгорка.