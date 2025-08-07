Андрей Воробьев проверил ход подготовки к новому отопительному сезону в Видном

В 2025 году в Ленинском округе проложат и модернизируют 8,7 км теплосетей, а также обновят три центральных тепловых пункта, изменения коснутся 266 тыс. человек, порядка 500 МКД и ИЖС, а также более 100 социальных объектов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на один из участков на улице Березовая, где рабочие прокладывают сети. Они позволят закольцевать котельную и теплосети 6-го микрорайона в Видном.

«Прямо сейчас работы идут на 14 объектах округа (Видное, поселок Развилка, Измайлово, Новодрожжино). Всего в 2025 году здесь обновим 20 объектов: три центральных тепловых пункта, а также 17 участков теплосетей. До 1 сентября работы нужно завершить, у нас должно быть еще время для испытаний и окончательной подготовки систем к запуску. На время ремонта мы устанавливаем байпасы – резервные обходные участки или перенаправляем горячую воду на альтернативные линии», — сказал губернатор.

По его словам, в общей сложности в регионе программа модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) затронет около 147 котельных и блочно-модульных котельных (БМК), 22 центральных тепловых пункта и почти 350 км теплосетей. Она затронет около 3,7 млн жителей — более 23 тыс. многоквартирных и частных домов, а также более 5 тыс. соцобъектов.

Участок теплосети на улице Березовая готов более чем на 70%. Гендиректор АО «Автобытдор» Иван Гарин уточнил, что строители уже проложили 120 из 165 метров трубы, ведут подготовительные работы к опрессовке участка сети теплоснабжения протяженностью 80 м.

До конца лета в округе обновят теплосети на улицах Советская, Школьная, Строительная, в Клубном переулке, около школы № 4 и не только. ЦТП реконструируют на Петровском проезде в Видном, поселках Измайлово и Новодрожжино.

«В Видном, как и во многих других населенных пунктах Подмосковья, мы меняем коммуникации, трубы, и траншеи на месте этих работ, вероятно, создают определенные неудобства для жителей. Просим нас понять, так как это позволит нам следующие 30–50 лет иметь надежную систему теплоснабжения, водоснабжения. А где-то мы меняем и электрокабели, которые тоже идут под землей. Другое дело, что после интенсивной фазы работ наша задача – максимально быстро заняться благоустройством этих территорий», – добавил губернатор.

После работ специалисты проведут благоустройство территории. В ближайшие два года в округе также планируют модернизировать три котельные — в поселке Развилка, Измайлово и Суханово, 20 ЦТП, а также проложить участок теплосетей в поселке Развилка, где проживает около 15 тыс. человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.