Андрей Воробьев проверил ход реконструкции Володарского шоссе
Губернатор Подмосковья рассказал о реконструкции Володарского шоссе
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход реконструкции Володарское шоссе. Общая протяженность участка, на котором ведется модернизация, составляет порядка 4,5 км.
«По просьбам жителей три года назад мы начали долгожданную реконструкцию Володарки. И в рамках первого этапа расширили до шести полос участок от Каширского шоссе до ЖК „Пригород Лесное“. Сейчас строителям предстоит расширить дорогу у ЖК „Пригород Лесное“, а также построить современную транспортную развязку с тоннелем», — рассказал губернатор.
Начало второго этапа работ отложили в связи с необходимостью переустройства большого количества сетей водоотведения, электро- и газоснабжения, нефтепродуктопровода. Сейчас работы в активной фазе. Оставшуюся часть шоссе сделают восьмиполосной, обновят тротуары, установят новое освещение.
Полное завершение реконструкции запланировано на конец года. Это улучшит транспортную доступность новых жилых комплексов Ленинского округа и близлежащих деревень. Время в пути между Каширским шоссе, трассами А-105 и М-44 «Дон» сократится.
Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил работу транспортной развязки между Каширским и Володарским шоссе.