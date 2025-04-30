Андрей Воробьев проверил ход реконструкции Володарского шоссе

«По просьбам жителей три года назад мы начали долгожданную реконструкцию Володарки. И в рамках первого этапа расширили до шести полос участок от Каширского шоссе до ЖК „Пригород Лесное“. Сейчас строителям предстоит расширить дорогу у ЖК „Пригород Лесное“, а также построить современную транспортную развязку с тоннелем», — рассказал губернатор.