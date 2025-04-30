Губернатор Подмосковья проверил работу развязки между Каширским и Володарским шоссе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу развязки между Каширским и Володарским шоссе, которая открылась накануне. Он отметил, что реконструкция Каширского шоссе завершится до конца 2026 года.

«К концу 2026 года мы полностью модернизируем 4-километровый участок Каширского шоссе — сделаем разворотные петли, построим путепроводы, расширим полосы, организуем современный выезд из Видного. Важно, чтобы и тем, кто ездит на своих машинах, и тем, кто пользуется общественным транспортом, было удобно», — сказал губернатор.

Каширское шоссе расширяют до 6-8 полос. Работы проводятся в четыре этапа. Весной 2023 года досрочно сдали съезд с Володарского шоссе на А-105. В конце 2024-го открыли разворотную эстакаду между Каширкой и А-105 в районе деревни Апаринки. На текущей неделе завершили второй этап модернизации — с опережением графика на полгода запустили многоуровневую транспортную развязку. Она обеспечила свободный проезд с Каширского на Володарское шоссе. Теперь же этот участок можно проехать за 10 минут.

По словам заместителя гендиректора по инфраструктурному строительству АО «СтройТрансГаз» Александра Чернова, на участке переустроили 20 км сетей связи, более 8 км высоковольтных линий, а также построили два путепровода, шесть съездов общей протяженностью 2,2 км. в результате был ликвидирован светофор на Каширском шоссе при повороте на Володарское, и время в пути для автомобилистов значительно сократилось. Продолжаются работы в рамках третьего и четвертого этапов. Здесь появится четыре крупных искусственных сооружения, включая путепроводы.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ]

В рамках третьего этапа в районе Апаринки построят путепровод через А-105. Это обеспечит дополнительный бессветофорный проезд в сторону Москвы. Также построят два подземных пешеходных перехода.

В рамках четвертого этапа построят развязку на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе, дублеры и разворотные участки. Над Каширским шоссе построят путепровод, который перераспределит транспортные потоки.

После завершения реконструкции пропускная способность Каширского шоссе увеличится на 25–30%. Время в пути по направлению в столицу и обратно сократится на 20 минут. Перемены почувствуют более 300 тыс. жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Красногорске запустили движение по путепроводу в Аникеевке.