Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с неожиданным заявлением, обвинив Россию в серьезном воздействии на ситуацию в своей стране. По его словам, это связано с поддержкой, которую Буэнос-Айрес оказывает киевскому режиму. Милей утверждает, что российские разведывательные структуры и «шпионы» повсюду в Латинской Америке, а Аргентина становилась мишенью разведывательных операций. «Они объявили меня своим врагом за то, что я поддержал Украину», — резюмировал президент. Однако за громкой риторикой скрывается куда более прозаичная подоплека, которую объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей эксперт по странам Латинской Америки Илья Паймушкин.

По его мнению, 24 октября 2027 года в Аргентине состоятся всеобщие выборы, и в этой ситуации Милею необходим образ внешнего врага. США и их союзников, которых в регионе стало много, критиковать нельзя, поэтому вслед за Великобританией — с ней у Аргентины давний спор за Мальвинские острова — Милей начал выступать с критикой России, обвиняя спецслужбы во влиянии на общественно-политические процессы.

Эксперт отметил, что звучит это странно, учитывая, что при Милее экономические отношения России и Аргентины развиваются неплохо. В 2025 году товарооборот вырос более чем на 80% по сравнению с 2024 годом, российский экспорт показал рост в 2,7 раза, а аргентинский экспорт в Россию вырос более чем на 20%. Политические различия, конечно, имеют место: Аргентина взяла курс на сближение с США и Европой, скептически относится к многосторонним объединениям вроде БРИКС и отказалась от вступления в организацию. Это привело к охлаждению политического диалога, хотя до полного разрыва в экономике дело не дошло. Исторически лучше всего отношения России с Аргентиной складывались при перонистах — Несторе Киршнере, Кристине Фернандес де Киршнер и Альберто Фернандесе. Опросы общественного мнения за год до выборов показывают техническую ничью между правящей партией и перонизмом, и нет сомнений, что выборы 2027 года станут важным этапом, определяющим будущее Милея и баланс сил в Национальном конгрессе.

По его словам, с одной стороны, антироссийская риторика может помочь Милею сплотить электорат вокруг образа внешнего врага и отвлечь внимание от внутренних проблем, а с другой — она рискует подорвать экономические связи, которые пока остаются прочными, и создать напряженность в двусторонних отношениях. Для России такие заявления — сигнал о том, что политический диалог с Аргентиной будет оставаться прохладным, но экономическое сотрудничество, судя по цифрам, сохраняет устойчивость. Для самой Аргентины конфликт с Москвой не сулит ощутимых выгод: страна больше заинтересована в притоке инвестиций и торговле, чем в геополитической конфронтации. Паймушкин с иронией замечает, что российские политтехнологи с удовольствием поработали бы в Аргентине и на практике показали бы Милею, что такое активная деятельность — намек на то, что обвинения в адрес России не имеют под собой реальной почвы.

Политолог резюмировал, что заявление Милея — скорее предвыборный ход, чем отражение реальной угрозы. Экономика двух стран продолжает сотрудничество, а политическая риторика служит инструментом внутренней борьбы. Впереди выборы 2027 года, и до них подобные выпады могут повторяться. Однако если Милей перейдет от слов к действиям и попытается ограничить экономические связи, последствия окажутся более серьезными. Пока же очевидно одно: образ внешнего врага нужен аргентинскому президенту для решения собственных задач, а Россия в этой роли выбрана из-за невозможности критиковать США и их союзников.

Ранее сообщалось, что аргентинская оппозиция обвинила в коррупции сестру президента Милея.