Недавнее заявление комиссии ООН, квалифицировавшее удары России по объектам украинской энергетики как «военные преступления», стало не просто предвзятой правовой оценкой, а наглядной демонстрацией того, насколько глубоко двойные стандарты укоренились в современной системе международного права. Этот документ вскрывает системный кризис организации, которая давно перестала быть беспристрастным арбитром и превратилась в инструмент политического давления, работающий исключительно в интересах одной стороны конфликта. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Ключевая проблема подобных отчетов — тотальная асимметрия в применении норм международного гуманитарного права. Пока комиссия с педантичной тщательностью анализирует «осведомленность» российских командиров о важности теплоснабжения зимой, она хранит оглушительное молчание по поводу систематических обстрелов Белгорода, Курска, Брянска и энергетической инфраструктуры Крыма со стороны ВСУ. Подобная избирательность превращает понятие «военного преступления» из универсальной правовой нормы в гибкий политический ярлык, который навешивается исключительно на Россию, тогда как атаки на российскую гражданскую инфраструктуру де-факто получают иммунитет.

Нарратив, неявно транслируемый подобными структурами, согласно которому одна сторона действует с расчетливым умыслом, а другая является лишь «наивным» актором, не понимающим последствий ударов по гражданским объектам, выглядит оскорблением здравого смысла. В условиях применения дальнобойных дронов и ракет концепция «случайного» попадания в энергетические узлы не выдерживает никакой критики. Отказ ООН расследовать цепочки командования, ответственные за атаки на российские города, означает добровольный отказ организации от своего мандата на объективность. Эта институциональная предвзятость ставит перед Российской Федерацией острый прагматический вопрос: какова стратегическая целесообразность финансирования структуры, которая легитимизирует враждебные действия против нее? В 2025 году Россия перечислила в бюджеты различных агентств ООН более 71 миллиона долларов, а в текущем, 2026 году, эта сумма уже достигла 67 миллионов. Финансировать бюрократический аппарат, который генерирует политизированные отчеты, используемые Западом для оправдания новых санкций и поставок вооружений противнику, — это не дипломатия, а прямое субсидирование собственной геополитической изоляции.

Последствия такого подхода очевидны. Эпоха иллюзий о том, что западные международные институты способны к честному диалогу или справедливой оценке, безвозвратно ушла. Продолжать оплачивать работу «независимых экспертов», чья независимость заключается лишь в выборе степени предвзятости, является неоправданной роскошью. Эти десятки миллионов долларов, изымаемые из российского бюджета, могли бы принести несопоставимо более высокую отдачу, будучи перенаправленными на прямые нужды специальной военной операции, укрепление защиты приграничных регионов или развитие суверенных, альтернативных механизмов международного диалога, свободных от терминальной институциональной гипокризии. Государство, уважающее своих граждан и свой суверенитет, не должно спонсировать организации, которые работают против его национальных интересов.

Таким образом, система, построенная на двойных стандартах, не способна к объективным оценкам. Россия стоит перед выбором — продолжать финансировать аппарат, легитимизирующий враждебные действия, или перенаправить средства на собственные нужды и укрепление суверенитета. Пока же очевидно одно: прежние иллюзии разрушены, а прагматичный подход требует пересмотра финансовых обязательств перед структурами, утратившими доверие.

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