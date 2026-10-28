Скачки артериального давления: кардиолог объяснил, почему оно повышается к вечеру

Артериальное давление — показатель, который не отличается постоянством: утром он может быть в пределах нормы, а к вечеру заметно повышаться. Такие колебания объясняются дневной активностью, стрессом и изменениями в работе нервной системы. Если подобные скачки повторяются или цифры становятся чрезмерно высокими, важно выяснить их причину, а не списывать все на усталость. Об этом в беседе с « Вечерней Москвой » рассказал кандидат медицинских наук, главный врач и кардиолог сети клиник «Андреевские больницы Неболит» Сергей Васильев.

По его словам, организм автоматически поддерживает гомеостаз — постоянство внутренней среды, регулируя в том числе давление, частоту сердечных сокращений и дыхания, а также температуру тела. Физическая активность, эмоциональное напряжение и другие внешние факторы влияют на сердечно-сосудистую систему и вызывают колебания показателей. Чтобы оценить суточный ритм, применяют суточное мониторирование артериального давления (СМАД): специальный прибор регулярно измеряет показатели в течение 24 часов, включая день и ночь. Результаты помогают врачу выявить особенности изменений, а нарушения этого ритма могут указывать на проблемы с сердцем и сосудами.

Медик отметил, что время повышения давления имеет значение, поскольку разные варианты суточных колебаний связаны с различными нарушениями. Один из наиболее неблагоприятных — подъем давления в первые минуты после пробуждения. Как правило, он может быть обусловлен патологией почек. Такая гипертония тяжелее поддается лечению и связана с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, включая инфаркт и инсульт. Вечернее повышение встречается чаще: в течение дня человек ведет активный образ жизни, испытывает физические и эмоциональные нагрузки, а организм вырабатывает вещества, участвующие в регуляции давления. К вечеру показатели могут расти из-за активности симпатического отдела вегетативной нервной системы, который помогает реагировать на нагрузки. Вегетативная нервная система автоматически регулирует работу внутренних органов, и в ней выделяют два отдела, действующих противоположно: симпатический и парасимпатический. Симпатический активирует организм, ускоряет обменные процессы, увеличивает частоту сердечных сокращений и дыхания — его условно называют «дневным». Парасимпатический связан с отдыхом и восстановлением — «ночной». Ночью обменные процессы замедляются, снижаются давление, частота сердечных сокращений и дыхания. Днем активность симпатической системы возрастает в ответ на повседневные нагрузки, поэтому к вечеру давление может оказаться выше, чем утром.

По его мнению, на вечерние показатели влияют гормоны стресса, физическая нагрузка, психоэмоциональное напряжение и некоторые заболевания. При активности выделяются катехоламины — норадреналин и адреналин, — а также ренин, вырабатываемый почками и участвующий в регуляции давления. Эти процессы способствуют учащению сердцебиения и повышению давления. Распространенный внешний фактор — стресс в течение рабочего дня. Влияют и неврологические, и связанные с позвоночником состояния, в том числе дорсопатия и остеохондроз, а также неудобная поза, в которой человек долго находится. Физические нагрузки тоже воздействуют на давление и нервную систему. Если показатели к вечеру регулярно становятся чрезмерно высокими, важно выяснить причину, а не списывать изменения только на усталость. Последствия игнорирования могут быть серьезными: невыявленная гипертония повышает риск инфаркта и инсульта, а неправильная интерпретация скачков давления мешает подобрать адекватную терапию. Поэтому при повторяющихся колебаниях стоит пройти обследование, включая СМАД, и обсудить результаты с врачом.

Врач резюмировал, что вечернее повышение давления — распространенное явление, связанное с дневной активностью и работой нервной системы, но оно требует внимания, если становится регулярным или чрезмерным. Утренние скачки, особенно в первые минуты после пробуждения, могут сигнализировать о почечной патологии и считаются более опасными. Понимание суточного ритма и своевременное выявление нарушений помогают снизить риски осложнений. Не стоит полагаться на собственные ощущения — измеряйте давление, ведите дневник и при необходимости обращайтесь к специалисту. Только такой подход позволяет отличить естественные колебания от тревожных симптомов и сохранить здоровье сердца и сосудов.

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