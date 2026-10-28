«Любая экспертиза ДНК это подтвердит»: племянник Кашпировского призвал проверить его родство с годовалой дочерью

Юрий Мамаев, который называет себя племянником психотерапевта Анатолия Кашпировского, публично усомнился в том, что целитель являлся биологическим отцом годовалой дочери, пишет KP.RU.

Девочку в 2024 году родила последняя жена телецелителя Гулизар Чалбашова. По его мнению, генетическая экспертиза должна подтвердить его сомнения в родстве Кашпировского с этим ребенком.

«У меня есть большие сомнения, что этот ребенок имеет к дяде какое-то отношение. Я думаю, любая экспертиза ДНК это подтвердит», — сказал он.

Мамаев также рассказал о последних месяцах жизни Кашпировского. По его словам, последний раз они общались 11 августа — тогда Юрий поздравил родственника с днем рождения. Мамаев утверждает, что у Кашпировского был рак четвертой стадии, он находился на паллиативном лечении, но его все равно планировали задействовать в выступлениях.

Отдельно Мамаев затронул вопрос наследства. Он сообщил, что деньги с выступлений Кашпировского поступали на счет его жены Гулизар, которая в 2024 году оформила ИП. Кроме того, незадолго до смерти целителя на женщина переоформили его квартиру в Митино площадью 56 кв. метров. Стоимость этой недвижимости оценивается примерно в ₽20 млн.

Ранее стало известно, что Анатолия Кашпировского похоронили на Украине.