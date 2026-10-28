Идея национализации SpaceX: политолог рассказал, чем обернется эта инициатива

В СМИ отмечают, что первоначальную критику демократов вызвало решение Маска замедлить работу Starlink для ВСУ, и именно этот эпизод, судя по всему, стал триггером для радикальных предложений. Однако за громким призывом скрывается куда более сложная картина, которую в беседе с Общественной Службой Новостей разобрал политический обозреватель Грег Вайнер.

По словам Вайнера, Роберт Райх — студенческий друг Билла Клинтона и убежденный «ультралевый». Настолько ультралевый, что на посту министра труда в правительстве Клинтона он продержался всего два года — больше терпеть его не стали. Сейчас Райх преподает в Гарварде, то есть находится в соответствующей среде. Что касается самой идеи национализации империи Маска, Вайнер полагает, что этим заявлением Райх лишь спровоцировал Илона Маска пожертвовать еще миллионов триста Республиканской партии, чтобы она победила на выборах в Конгресс. Эксперт допускает, что демократы могут победить с разницей в тридцать голосов — это серьезное преимущество, позволяющее принимать законы. Но вопрос национализации проектов Маска крайне непрост.

Раскрывая тему, Вайнер приводит весомые аргументы против такой меры. Если разбить компанию Маска, может рухнуть вся космическая программа США. У Маска порядка одиннадцати тысяч спутников — целая спутниковая империя. Спутниковый бюджет составляет десять миллиардов долларов, еще пятнадцать миллиардов вложено в будущее развитие, и из этой суммы больше 50% — деньги федерального агентства NASA, которое отвечает за космическую программу страны. Дональд Трамп и Илон Маск очень много делают для NASA, так как само агентство не в состоянии реализовать тот объем задач, который перед ним стоит. Кроме того, у Маска есть не только Starlink, но и Starship — то есть не только космическая связь, но и космический «щит». Таким образом, Маск и его империя слишком сильно инкорпорированы в жизнь, цивилизацию и экономику США.

По его мнению, последствия попытки национализации были бы катастрофическими для американской космонавтики и экономики. Разрушение компании, которая обеспечивает значительную часть спутниковой связи и участвует в стратегических программах, привело бы к потере технологического суверенитета и коллапсу космической отрасли. Для демократов это обернулось бы не только провалом инициативы, но и политическими потерями: избиратели вряд ли оценили бы радикальный шаг, способный подорвать национальную безопасность. Для Маска же это стало бы дополнительным стимулом поддержать республиканцев, что, по иронии, уменьшило бы шансы демократов на выборах. В итоге национализация выглядит как заведомо проигрышная затея, которая может больно ударить по самим инициаторам.

Эксперт резюмировал, что национализировать империю Маска практически невозможно. Этот номер у демократов не пройдет, хотя попытки, конечно, будут. Слишком глубоко SpaceX и Starlink интегрированы в жизнь США, слишком велика зависимость NASA и всей космической программы от детища Маска. Заявление Райха — скорее эмоциональный выпад, чем реальный план, и он лишь подчеркивает растерянность части демократов перед влиянием миллиардера. Пока же ясно одно: попытка разбить спутниковую империю обернется не укреплением стратегического контроля, а разрушением того, что уже работает. И в этом противостоянии Маск, похоже, остается в выигрыше.

Ранее сообщалось, что Маск обвинил власти Украины в отмывании американской помощи.