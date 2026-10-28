Накопить на смартфон, пылесос и кофемашину: экономист раскрыл удачную формулу

Банки начали активно предлагать депозиты для тех, у кого на руках от 10 до 100 тыс. рублей. Интернет-издание «Ямал-Медиа» разобралось, насколько такие инструменты эффективны и что реально можно купить на приумноженный капитал — скажем, смартфон внуку или кофемашину с роботом-пылесосом для дома.

Стратегии для разных возрастов: от депозитов до фондов

Эксперты отмечают, что универсального рецепта для всех не существует, а выбор инструмента зависит от целей и возраста вкладчика. Например, пенсионеру с капиталом в ₽50 тыс. проще всего обратиться к классическим краткосрочным вкладам на два-три месяца с доходностью до 13% годовых, периодически перекладывая средства под фиксированный процент. Долгосрочные годовые депозиты под скромные 7% аналитики считают неконкурентоспособными.

Для более молодой аудитории подходят иные механизмы:

Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) — позволяют вернуть уплаченный НДФЛ и получить налоговые льготы, однако требуют заморозки средств минимум на пять-шесть лет.

Фонды денежного рынка — инструмент коллективных инвестиций с доходностью около 11% годовых, где можно покупать паи через брокерский счет без жесткой привязки к сроку.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — вариант софинансирования от государства, наиболее выгодный при скромных официальных доходах.

Куда инвестировать точно не стоит

Финансовые консультанты категорически не рекомендуют новичкам связываться с сомнительными схемами, обещающими баснословные прибыли. В этот список попали:

Ценные бумаги и сложные облигации — неподготовленный инвестор из-за жестких сроков и комиссий брокера рискует остаться ни с чем.

Ставки на спорт по «инсайдерским» схемам — классические финансовые пирамиды и мошенничество под видом беспроигрышных матчей.

Криптовалюта — высокорисковый актив, большую часть которого эксперты называют «воздухом».

Онлайн-казино — помимо отрицательного математического ожидания, игроки сталкиваются с гигантскими комиссиями посредников и угрозой блокировок за соучастие в подозрительных переводах.

Разумный подход к небольшим сбережениям строится на тщательном изучении рынка, отказе от погони за сверхприбылью и выборе надежных инструментов с государственной защитой капитала.