Виктор Дробыш, известный музыкальный продюсер, в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил, почему его сотрудничество с Аллой Пугачевой так и не сложилось.

По словам продюсера, даже те песни, которые он писал специально для примадонны, в итоге достались другим артистам. Это признание раскрывает любопытный сюжет из закулисья отечественной эстрады: материал, созданный под конкретную звезду, может найти свое воплощение совсем в другом исполнителе, и порой от этого только выигрывает. Дробыш не скрывает, что такая перестановка его нисколько не расстроила — напротив, он доволен результатом.

Раскрывая подробности, продюсер привел конкретный пример. Песня «Свет твоей любви», по его мнению, была бы очень органична в репертуаре Пугачевой. Однако в итоге она стала одной из визитных карточек среди лирических композиций Кристины Орбакайте. Дробыш подчеркнул, что этим обстоятельством он очень доволен. Более того, он признался, что ему нравилось сотрудничать именно с Орбакайте. Таким образом, история о несостоявшемся тандеме с примадонной обернулась успешным творческим союзом с ее дочерью — и, судя по словам продюсера, этот союз оказался куда более плодотворным.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске требуют пересмотреть учебник с беглой Пугачевой.