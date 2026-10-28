Оппозиция Израиля приблизилась к смещению Нетаньяху

Блок во главе с партией «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху получает 53 места в Кнессете по предварительным результатам. Об этом сообщает The Times of Israel.

Партия «Ликуд» и ее союзники претендуют на 53 места. Оппозиционный блок Гади Айзенкота получает 48 мандатов. Еще 19 мест достаются двум арабским партиям. На момент подсчета обработано 85,6% голосов, так что цифры еще могут поменяться.

Для формирования правительства нужно 61 место из 120. У Нетаньяху пока столько нет. У оппозиции теоретически есть шанс, если она договорится с арабскими партиями. Но большинство в блоке «Перемены» еще до выборов отвергло такую сделку.

Ранее стало известно, что Нетаньяху заявил о попытке арабской партии украсть у него выборы.