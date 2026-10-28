На чемпионате мира по борьбе американская спортсменка дважды ткнула пальцем в глаз россиянку

Неприятный инцидент произошел на чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Астане. В весовой категории до 50 кг у женщин американка Морган Тернер повредила глаз российской спортсменке Елизавете Смирновой.

Поединок в 1/8 финала проходил нервно. Россиянка вела в счете с минимальным перевесом, но американка боролась грязно — дважды попала сопернице в глаз. Тернер в итоге дисквалифицировали, но и Смирнова не смогла продолжить борьбу за медали: готова была выйти на ковер с повязкой на глазе, но официальный доктор турнира не разрешил выступать из-за боязни осложнений.

Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира Смирнова в Астане находилась в отличной спортивной форме и рассчитывала побороться за золото. Тренер спортсменки Наталья Смирнова заявила, что рассматривает возможность обращения в суд.

«Американка лишила нас медали, возможно золотой. Мы очень много работали, тренировались и Лиза была в отличной спортивной форме. То, что сделала эта спортсменка — это сознательное нанесение физического вреда. Последствием могла бы стать потеря зрения», — заявила Наталья Смирнова.

У Елизаветы Смирновой диагностировали разрыв слизистой глаза и царапины на сетчатке. В настоящее время спортсменка чувствует себя нормально, но очень расстроена, что из-за хамского поведения соперницы лишилась возможности побороться за медали.