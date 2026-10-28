Пригожин назвал Стаса Пьеху самым порядочным артистом

Иосиф Пригожин, известный музыкальный продюсер, в беседе с Общественной Службой Новостей назвал того из артистов, с кем ему довелось работать, кого он считает по-настоящему порядочным человеком.

Пригожин признался, что за годы карьеры привык к неприятной закономерности: подавляющее большинство звезд после обретения славы меняются не в лучшую сторону. Они становятся капризнее, менее сговорчивыми и более высокомерными, как только начинают чувствовать вкус успеха и в кармане появляются первые серьезные деньги. Такая трансформация, по его словам, происходит автоматически и мало кого минует. Однако среди всех артистов, с которыми продюсеру приходилось иметь дело, приятным исключением стал лишь Стас Пьеха. Именно его Пригожин выделил как человека, сохранившего порядочность и не поддавшегося звездной болезни.

Раскрывая подробности, продюсер отметил, что лично вкладывался в продвижение Пьехи наравне с Виктором Дробышем. Это означает, что успех артиста во многом стал результатом совместных усилий команды, и Пригожин имел возможность наблюдать за ним не со стороны, а изнутри процесса. Тем ценнее его оценка: Пьеха не просто не испортился с приходом известности, но и, судя по словам продюсера, остался тем же человеком, каким был до того, как оказался на вершине. В шоу-бизнесе, где эго и амбиции часто берут верх, такая устойчивость — редкость, и именно она заслужила отдельного упоминания.

Ранее сообщалось, что Стас Пьеха подал в суд на бывшего пациента рехаба, обвинившего его в пытках.