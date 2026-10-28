Заявление конгрессмена-демократа Джейми Раскина о том, что американские компании, закупающие российское дизельное топливо, понесут юридическую ответственность, вновь обострило дискуссию о пределах санкционной политики США. Парламентарий направил соответствующее обращение руководителям Американского института нефти, Торговой палаты США и Ассоциации производителей топлива и нефтехимической продукции. По его словам, инициативы Дональда Трампа не отменяют запрет на импорт российских энергоносителей, введенный в 2022 году, а значит, любая попытка обойти ограничения чревата правовыми последствиями. Таким образом, даже если новый президент США пытается смягчить санкционный курс, законодательные нормы продолжают действовать, и бизнесу придется учитывать этот риск.

Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин в беседе с Общественной Службой Новостей охарактеризовал ситуацию как «государство в государстве», сравнив ее с положением Святого Престола внутри Италии.

По его мнению, Трамп выступает в роли «понтифика», который говорит о миротворчестве, обещает завершить войны и наладить диалог с центрами силы. Такая риторика отчасти привлекает симпатии международного сообщества: в США наконец появился президент, говорящий очевидные и правильные вещи. Вместо столкновения цивилизаций мы видим переговоры на Аляске, активность спецпосланников Трампа и множество телефонных разговоров с Владимиром Путиным. Словно по рекомендации американского лидера, к концу 2026 года отношения с Россией начинают возобновлять и скандинавские страны. В этой логике «дизельная сделка» с США выглядит вполне уместно — она идеально вписывается в перезагрузку двусторонних отношений.

Эксперт отметил, что тем не менее на пути российского дизеля возникают серьезные препятствия. Трамп заявляет о сделке, не согласовав ее с американским истеблишментом. В Конгрессе, включающем и демократов, и республиканцев, есть влиятельные «ястребы войны», которые не допускают никаких экономических послаблений в отношении России и говорят только о санкциях. Эти столкновения порождают внутреннюю неопределенность в США: возникает ощущение, что Трамп будто не управляет ситуацией. Он пытается принимать решения, которые тут же блокируются, а его слова переиначиваются. Трамп красиво показывает себя в информационной плоскости, но с точки зрения практики, если он сломает американскую гегемонию, его выкинут на свалку истории или избавятся как от неугодного президента. Таким образом, «дизельная сделка» может стать одной из самых скандальных инициатив, которые когда-либо рассматривались в Конгрессе США.

По его мнению, для американских компаний сохраняется риск юридической ответственности за импорт, что может отпугнуть их от сделки даже при наличии политической воли со стороны Трампа. Для российских поставщиков возникает неопределенность: с одной стороны, перезагрузка отношений открывает возможности, с другой — внутренние барьеры в США могут свести их на нет. Для самого Трампа ситуация оборачивается проверкой на прочность: его миротворческая риторика сталкивается с институциональным сопротивлением, и исход зависит от того, сможет ли он преодолеть сопротивление истеблишмента. В более широком смысле эпизод демонстрирует пределы президентской власти в США и сложность согласования внешнеэкономических решений. Таким образом, «дизельная сделка» балансирует между шансом на перезагрузку и риском крупного скандала. Заявление Раскина подтверждает, что запрет 2022 года продолжает действовать, а попытки Трампа действовать в обход Конгресса наталкиваются на сопротивление. Самонкин точно характеризует ситуацию как «государство в государстве», где риторика и практика расходятся. Пока неясно, чем закончится это противостояние, но уже очевидно: российскому дизелю придется преодолеть не только санкционные барьеры, но и внутреннюю неопределенность в США. А Трампу — доказать, что его слова не остаются только словами.

Ранее политолог Дудчак рассказал, почему демократы вредят сами себе, блокируя российский дизель.