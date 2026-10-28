Средства массовой информации сообщили о телефонных переговорах президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с президентом России Владимиром Путиным. По данным канцелярии Стубба, разговор инициировали именно лидеры Финляндии и Норвегии, чтобы обсудить дипломатические усилия по прекращению вооруженного конфликта на Украине. Отмечается также, что этот звонок связан с предстоящей встречей в Абу-Даби. Однако за формально мирной повесткой скрывается немало вопросов, и политолог Йохан Бекман в беседе с Общественной Службой Новостей дал им жесткую оценку.

По словам эксперта, Стубб — один из самых ярых антироссийских агитаторов Европы, который всеми силами добивался продолжения конфликта и настаивал на больших объемах военной и финансовой помощи Киеву от западной коалиции. Кроме того, он является одним из лидеров новой межрегиональной коалиции северных стран Европы и Великобритании — JEF. Ранее Стубб публично заявлял, что ни при каких обстоятельствах не возьмет телефонную трубку, если ему позвонит Владимир Путин. И вот теперь он сам инициирует разговор с Москвой. Этот поворот, по мнению Бекмана, доказывает, что Россия всегда открыта к конструктивному диалогу — даже с самыми ярыми антироссийскими силами. Есть надежда, что такие силы рано или поздно осознают реалии и поймут: с Россией можно дружить и договариваться.

Однако эксперт не склонен идеализировать ситуацию. Стубб имеет в Европе репутацию убежденного русофоба, и, прежде чем позвонить Путину, он наверняка получил разрешение от своих кураторов в Лондоне, которые и стоят за созданием JEF. На Западе, считает Бекман, блефуют и в действительности хотят любой ценой продолжить конфликт на Украине. Никаких конкретных предложений о том, что Финляндия или Норвегия предприняли реальные шаги для урегулирования и направили ситуацию в мирное русло, от Стубба и Стере не поступало. Таким образом, звонок выглядит скорее дипломатическим маневром, чем искренним стремлением к миру.

По его мнению, Россия в очередной раз продемонстрировала готовность к диалогу даже с теми, кто публично настроен враждебно. Но одних телефонных разговоров недостаточно — нужны реальные шаги и конкретные предложения. Пока же Запад, по оценке эксперта, продолжает блефовать, а мирная риторика остается лишь ширмой. Дальнейшее развитие событий зависит от того, последуют ли за звонками содержательные инициативы или все ограничится очередным раундом дипломатической имитации.

Ранее политолог Журавлев раскрыл, что на самом деле хотели узнать Стубб и Стере в разговорах с Путиным.