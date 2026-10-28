Гухман и Верник показали, как отдыхают на Камчатке
Super: Гухман и Верник поделились серией фото с Камчатки, где они корчат рожицы
Фото: [соцсети]
20-летняя актриса Полина Гухман и 26-летний артист Григорий Верник, сын 62-летнего Игоря Верника, продолжают радовать поклонников совместными кадрами, передает Super.
Фото: [соцсети]
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Фото: [соцсети]
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На этот раз артисты поделились серией снимков, сделанных во время поездки на Камчатку. На фотографиях они позируют на фоне живописных пейзажей полуострова. При этом пара не только запечатлена в традиционных позах, но и дурачится: корчит рожицы и широко улыбается.
Это не первое совместное путешествие Полины и Григрия. Весной они отдыхали в Таиланде. Тогда Гухман и Верник-младший делились кадрами, на которых обнимаются под тропическим дождем, гуляют по океану и посещают слоновью ферму.
История романа Полины и Григория началась летом 2025 года. Тогда они впервые появились вместе на фестивале «Горький fest». Григорий долго писал Полине в социальных сетях и оставался без ответа, но после личной встречи отношения изменились.
Ранее блогер Настя Ивлеева опубликовала серию снимков из путешествия в Карелию с мужем.