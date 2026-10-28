Гухман и Верник показали, как отдыхают на Камчатке

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На этот раз артисты поделились серией снимков, сделанных во время поездки на Камчатку. На фотографиях они позируют на фоне живописных пейзажей полуострова. При этом пара не только запечатлена в традиционных позах, но и дурачится: корчит рожицы и широко улыбается.

Это не первое совместное путешествие Полины и Григрия. Весной они отдыхали в Таиланде. Тогда Гухман и Верник-младший делились кадрами, на которых обнимаются под тропическим дождем, гуляют по океану и посещают слоновью ферму.

История романа Полины и Григория началась летом 2025 года. Тогда они впервые появились вместе на фестивале «Горький fest». Григорий долго писал Полине в социальных сетях и оставался без ответа, но после личной встречи отношения изменились.

Ранее блогер Настя Ивлеева опубликовала серию снимков из путешествия в Карелию с мужем.