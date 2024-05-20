Андрей Воробьев рассказал, как продвигается реконструкция Пироговского шоссе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях рассказал, как ведется реконструкция Пироговского шоссе в Мытищах. Модернизируют участок от Волковского шоссе до Мытищинской хорды.

Протяженность участка составляет около двух километров. Дорога будет расширена до четырех полос. Также строится путепровод из двух частей через ж/д пути.

«Правая сторона почти готова, скоро запустим движение по новому участку, а летом приступим к строительству левой стороны путепровода», - рассказал Воробьев.

Также будут построены тротуары от Олимпийского проспекта до остановочного пункта «МИСИ» и от Волковского шоссе до Угольной улицы; обустроены велосипедные дорожки от Угольной до Мытищинской хорды и от Волковского шоссе до Угольной; обновлены остановочные пункты «МИСИ», «Динамо» и «РБК».