Андрей Воробьев рассказал, как прошла зима в Подмосковье

Подготовка к зиме позволила избежать серьезных эксцессов в Подмосковье, в регионе продолжают реализовывать программу модернизации теплоснабжения, которая позволит выйти «на совершенно другой уровень надежности» за ближайшие три года. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в интервью газете «Ведомости».

«Обновляем котельные, сети, работаем в домах. На все это до 2029 года направим почти 103 млрд рублей. В этом году — самый большой объем финансирования, вложим 45,5 млрд рублей в модернизацию всех систем, обновим 442 км теплосетей и больше сотни котельных и ЦТП. А в целом вместе с ресурсоснабжающими организациями — нашими концессионерами — вложим в модернизацию теплоснабжения 188 млрд рублей до 2047 году», — сказал губернатор.

По его словам, реализация всех программ и концессий позволит улучшить теплоснабжение для 7 млн жителей региона, что составляет почти 80% всего населения. Кроме того, за три года в Подмосковье построят и отремонтируют более 600 объектов водоснабжения и водоотведения — 165 ВЗУ и 810 км сетей водоснабжения, 76 очистных сооружений и 382 км сетей водоотведения. На эти цели направят 171 млрд рублей, чтобы улучшить качество жизни 3,5 млн человек.

Воробьев добавил, что в регионе уделяют внимание и надежности энергосистемы. Так, до 2029 года по инвестпрограммам ключевых сетевых компаний — «Россетей», «Мособлэнерго» — в систему электроснабжения планируют вложить порядка 280 млрд рублей.

«Все эти три важных направления отражены в указах президента [России Владимира Путина], поэтому каждое продолжим развивать, вкладывать ресурсы, искать новые решения, для того чтобы делать наше Подмосковье комфортным и для жизни, и для реализации стратегических проектов в экономике», — заключил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.